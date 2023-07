Expedice Monoxylon se vrátila do Česka, v člunu z kmene přeplula Egejské moře

Členové experimentální archeologické expedice Monoxylon IV se dnes přesně po měsíci vrátili z Řecka do České republiky. V minulých týdnech na člunu vydlabaném z kmene stromu přepluli Egejské moře z východu na západ. Cestu z Řecka autobusem zakončili dnes dopoledne v Archeoparku Všestary nedaleko Hradce Králové. ČTK to řekl archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Cílem expedice bylo přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

Všichni členové výpravy, kterou tvořilo 20 pádlujících a kormidelník, se podle něj do Česka vrátili v pořádku. Téměř tři tuny vážící člun o délce 11,5 metru a šířce až 1,2 metru by měl do Všestar dorazit v úterý. Následně jej budou moci jako exponát vidět návštěvníci archeoparku. "Člun je ještě na cestě. Veze jej kamion, který je proti autobusu pomalejší," řekl Tichý.

Expedice v replice pravěkého člunu zdolala po sedmnácti úsecích trasu dlouhou 500 kilometrů. Vedla z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka přes další ostrovy až do Řecka na poloostrov Peloponés.