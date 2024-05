Arcibiskupské lesy pořídily lanovku na svážení dřeva

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) pořídily novou lanovku, díky které mohou jejich pracovníci svážet pokácené stromy i z velmi obtížně přístupných míst na svazích Jeseníků. Dostanou se tak do míst, kde není možné vyjet s těžkou lesní mechanizací a kůň by se tam kvůli příkrému terénu mohl zranit. Nová lanovka na svážení dřeva začala jezdit na polesí Domašov, a to krátce po vystavení na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina. ČTK to řekla mluvčí ALSOL Lenka Volfová. Posádku nové lanovky na svážení dřeva tvoří tři lidé, a to operátor lanovky, těžební dělník a vazač. Pomocí soupravy, jejímž základem je stožár s navijáky a hydraulický jeřáb umístěný na přívěsu, lze na laně svážet pokácené dřevo až ze vzdálenosti několika stovek metrů. "Plánujeme, že bude operovat v letním období na polesí Domašov a zbytek roku na polesí Vápenná," uvedla Volfová. Lanovka při transportu dřeva z obtížně přístupného terénu podle Volfové jen minimálně poškozuje okolní lesní porost a půdu, takže její provoz je šetrný k životnímu prostředí.