Armáda využije kompenzace od USA na modernizaci darovaných vrtulníků

Osm starších vrtulníků systému H 1 darovaných České republice Spojenými státy by v armádě mohlo začít sloužit do dvou let. Letectvo je ale chce nejdřív zmodernizovat tak, aby byly ve stejné konfiguraci jako dvanáct nově pořizovaných strojů od USA. Během návštěvy vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou to řekl velitel vzdušných sil Petr Čepelka. Starší vrtulníky USA poskytne zdarma, Česká republika musí uhradit jejich modernizaci a transport. Na modernizaci využije armáda kompenzaci, kterou Česku poskytly Spojené státy americké za techniku dodanou na Ukrajinu.

První nové vrtulníky, které Česká republika objednala ve Spojených státech amerických, přijdou v květnu. Zatím bude na náměšťské základně pokračovat školení pilotů a techniků na nové stroje. Kontrakt s americkou společností Bell za 14,6 miliardy počítá s 12 vrtulníky, osmi víceúčelovými vrtulníky UH-1Y Venom a čtyřmi bojovými vrtulníky AH-1Z Viper.