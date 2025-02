Asi 350 odborářů z různých firem z Česka pojede demonstrovat do Bruselu

Asi 350 odborářů ze všech krajů České republiky vyrazí v úterý autobusy do Bruselu, kde se ve středu uskuteční demonstrace na podporu evropského průmyslu. Pojedou zástupci celého spektra průmyslu, včetně ocelářů či automotive. ČTK to řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, který na demonstraci vystoupí. Protest pořádá evropská odborová centrála IndustriALL Europe. "Všech 50 svazů, které jsme součástí evropských odborů, jsme se rozhodly, že půjdeme do protestu pro to, co se odehrává v průmyslu, v automotive, v ocelářství. Jde o vysoké ceny energií, chceme dát Evropské komisi najevo, že by měla více ochraňovat průmysl vůči nadměrným dovozům z třetích zemí. Témat je opravdu spoustu," řekl Ďurčo. Své vystoupení chce zaměřit i na Českou republiku.

Autobusy s odboráři v úterý vyjedou z Moravy i Čech, například z Ostravy, Olomouce, Brna, Hradce Králové i Prahy.