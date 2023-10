Asociace distributorů: V pondělí by každá lékárna měla mít 20 balení penicilinu

V pondělí by každá lékárna v Česku měla dostat alespoň 20 balení penicilinu. Všichni velcí distributoři převezmou od dodavatelské společnosti BB Pharma v pátek 52.000 balení. Novinářům to řekl předseda Asociace velkodistributorů léčiv Jan Rohrbacher. Od srpna Česko podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) obdrželo přes 200.000 balení penicilinu v tabletách nebo sirupech, v září to bylo 88.000 balení. Další dodávka se očekává příští týden. S nedostatkem některých antibiotik včetně penicilinu se ČR potýká několik měsíců. "Věřím, že v průběhu pondělí budou už peniciliny distribuovány postupně do všech lékáren v České republice, máme-li 2600 lékáren a 52.000 balení, zhruba by teoreticky měla každá lékárna dostat 20 balení penicilinu, a věřím, že se ta situace v nejbližších týdnech velmi zklidní," řekl Rohrbacher.

Podle Válka je penicilinu nyní dostatek, problém je ale jeho distribuce i do menších lékáren. Má to pomoci vyřešit zejména zákon, který je ve Sněmovně a čeká ho třetí čtení. "Zákon nařídí dodávat lék, dodávat nejenom penicilin, ale každý z těch léků, kde bude ohrožení, kde bude problém, do každé z lékáren," řekl Válek. V platnost by mohl vstoupit od ledna.