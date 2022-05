Asociace: Horská střediska do příprav na letní sezonu investují 250 mil. Kč

Do zkvalitnění služeb a nových atrakcí na letní sezonu investují horská střediska podle jejich asociace minimálně 250 milionů korun. Suma patří k nejvyšším za posledních pět let. Na tiskové konferenci to dnes řekli prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová a ředitel asociace Libor Knot. Na hory se v létě chystají zhruba dvě pětiny Čechů, nejčastěji plánují prodloužený víkend, ukázal průzkum AHS.

Největší novinkou letošní letní sezony bude otevření nejdelšího visutého mostu na světe na Dolní Moravě na úpatí Králického Sněžníku. Z celkových investic na tuto atrakci podle Knota připadlo asi 200 milionů korun. Sky Bridge je dlouhý 721 metrů, je vystavěn v 95 metrech nad zemí. Jeho součástí bude naučná stezka s prvky rozšířené reality. V areálu Lipno na Šumavě bude pro návštěvníky letos připravena nová adrenalinová síť na Stezce korunami stromů a dva nové stravovací provozy.

V České republice funguje podle Neumannové zhruba 150 větších horských středisek a 115 lanových drah, přibližně polovina má i letní provoz. Letní sezona nabírá v posledních letech na důležitosti, mnohde je srovnatelná se zimou, řekla. Doplnila, že návštěvnost českých hor v minulosti meziročně v létě rostla o tři až pět procent. Neumannová doufá v to, že tento trend bude pokračovat i letos.