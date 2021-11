Asociace: Skiareály jsou schopné pravidla pro zimní sezonu zvládnout

Pravidla pro provoz lyžařských areálů v nadcházející zimní sezoně jsou rozumným kompromisem, střediska jsou schopná při koronavirové epidemii kontroly dokladů o bezinfekčnosti zvládnout. ČTK to dnes řekl ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Při nákupu skipasů se lidé budou muset podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) prokázat dokladem o bezinfekčnosti, v uzavřených kabinách bude nutná ochrana dýchacích cest.

"Stále opakujeme, že skiareály nejsou z epidemiologického hlediska žádným nebezpečím, protože je to na čerstvém vzduchu, rozestupy jsou většinou obrovské. Takže ne že bychom skákali nadšením, ale samozřejmě pravidla respektujeme a přijímáme. Vítáme je v tom ohledu, že jsou jasná a daná dopředu. Doufáme, že budou stabilní, to znamená umožní nám bezproblémový provoz po celou zimní sezonu a ne tak, jak to bylo loni," řekl ČTK Knot.

Provoz skiareálů zásadně poznamenala v minulé zimní sezoně omezení v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Kvůli vládním opatřením zůstaly skiareály většinu sezony zavřené.