Asociace: Výrobci dodají na podzim o stovky tisíc balení penicilinu meziročně víc

Výrobci léků dodají na podzim do Česka o stovky tisíc balení penicilinových antibiotik meziročně víc. Půjde až o dvojnásobek, uvedla v tiskové zprávě Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Statisícové zásoby jsou podle ní pro nadcházející sezonu také dětských sirupů na horečku a bolest, které byly loni na podzim také nedostatkové. S výpadky dodávek antibiotik se Česko i další země potýkají už od konce loňského roku. Firmy uvádějí, že antibiotik dodají o desítky procent meziročně víc. U hlavních skupin jako tabletový fenoxymethylpenicilin, který lékaři předepisují například na angínu, a amoxicilin se dodávky během podzimu a zimy oproti loňsku zdvojnásobí, navýšení bude řádově ve stovkách tisíc balení. "Prvních téměř 70.000 balení penicilinových tablet od dvou hlavních dodavatelů dorazilo do ČR v minulých týdnech a tento týden a do konce září by měli distributoři naskladnit ještě téměř jednou tolik. Dalších skoro 140.000 balení dorazí během října a listopadu," uvedl výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.