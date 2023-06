Asociace: Vysokorychlostní tratě v ČR by měly do roku 2035 stát 1,2 bilionu Kč

Mezi lety 2025 a 2035 by měly železniční vysokorychlostní tratě (VRT) v Česku stát 1,2 bilionu korun. Vyplývá to z tiskové zprávy Asociace pro rozvoj infrastruktury. V Česku se nyní projektuje přes 300 kilometrů VRT. Zahájení stavby se předpokládá po roce 2025. Češi spolupracují s francouzskou skupinou státních drah SNCF. Tato spolupráce má za cíl urychlit projektování a stavbu VRT v České republice. Správa železnic to uvedla dnes na setkání s novináři při příležitosti pěti let od zahájení spolupráce s francouzskou stranou.

Financování VRT by mělo být podle ředitele Správy železnic Jiřího Svobody ze státního i soukromého kapitálu na základě analýz jednotlivých úseků. Při takto vysoké částce je podle něj nemožné všechno platit ze státních peněz. Počítá se i s penězi z evropských fondů.

Přínosy vysokorychlostní trati podle Svobody vyniknou v době, kdy se vysokorychlostní tratí propojí evropské metropole. Uvedl, že VRT mohou také změnit uvažování o tom, kde bydlet, studovat a pracovat, a to díky rychlému spojení s velkými městy.