Autoři českých knih pro děti představili svá díla na zlínském filmovém festivalu

Současné české knihy pro děti a mládež, které by mohly být inspirací k filmovému zpracování, představili jejich autoři na zlínském filmovém festivalu. Smyslem prezentace je předvést českým filmařům nebo zástupcům televizí české knihy pro děti, obvykle takové, které získaly nějaké ceny, případně byly nominovány, řekl ČTK Pavel Mandys, spoluzakladatel a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Akce představující současnou českou literaturu jako zdroj filmového námětu se na zlínském festivalu konala čtvrtým rokem. "Jsme za to rádi, že se to začíná rozvíjet a fungovat. Máme radost i z toho, že se každý rok prezentuje pět nebo šest knížek a tři projekty, které tady byly v minulých letech prezentovány, jsou v nějaké fázi jednání a vývoje. Zrealizovat natočení filmu je běh na dlouhou trať, trvá to roky, někdy i deset let," řekla ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.