Babiš: Řešení války na Ukrajině není v posílání zbraní, ale v diplomacii

Skutečné řešení války na Ukrajině není v posílání dalších zbraní, ale v diplomacii, řekl dnes ve Sněmovně předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Rusko podle něho je a zůstane agresorem, který konflikt rozpoutal. Je však třeba hledat způsoby, jak válku zastavit, uvedl. Podle místopředsedy TOP 09 a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka předvedl Babiš "mnichovanství nejhoršího rázu a vzorně při tom opakoval floskule ze slabikáře ruské propagandy". "Aby všem bylo jasno: Mír chceme všichni, ale musí být za ukrajinských podmínek. Za těch ruských jde o prachsprostou kapitulaci. Aspoň opět všichni vidí, co je hnutí ANO zač," napsal Válek na sociální síti X.

Evropští lídři znají podle Babiše válku jen z učebnic a realita mezinárodní politiky není podle něho akademická debata. "Skutečné řešení této války není v posílání dalších zbraní, ale v diplomacii. Mír musí být prioritou," zdůraznil Babiš. Byť válka na Ukrajině trvá tři roky, podle předsedy ANO se zdá, že její konec je stále v nedohlednu. "Ne proto, že by neexistovala možnost diplomatického řešení, ne proto, že by svět nevěděl, jak ukončit konflikty, ale proto, že Evropa místo snahy o mír jako by přijala válku jako nový normál," míní. "Prezident Trump správně varoval prezidenta Zelenského a potažmo i Evropu, že si zahrává s třetí světovou válkou," poznamenal Babiš.