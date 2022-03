Vláda má za sebou 100 dní. Probíhající krize podle expertů znemožňují běžné hodnocení

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) je u moci sto dní. Už od svého vzniku se musí potýkat s řadou krizí. Doznívá covid, roste inflace i ceny energií, probíhá ruská invaze na Ukrajinu. To vše podle politologů neumožňuje standardní hodnocení.

Ladislav Mrklas | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

"Vláda převzala zemi v situaci, kdy nabíhala jedna krize, kterou pak vystřídala ještě další a daleko hlubší," připoměl politolog Ladislav Mrklas ruskou invazi na Ukrajinu, která trvá od 24. února.

Stabilní je zatím vládní sestava."Funguje zatím v podstatě bez nějakých velkých komunikačních problémů, vnitřně je jednotná." Celkový dojem podle něj kazila některá vystoupení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nebo "ne úplně šťastné" kroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Cesta premiéra Fialy do Kyjeva | Foto: Twitter Mateusze Morawieckého

Stejný názor má i politolog Josef Mlejnek, který hodnotí pozitivně postoj vlády k Ukrajině. "Snaží se zvládat uprchlickou vlnu, pomáhat Ukrajině různými způsoby včetně dodávek zbraní. Zvláštní ocenění si jistě zaslouží cesta premiéra Fialy do Kyjeva," doplnil. Za nutnou považuje potřebu změny rozpočtu. "Je vysoce pravděpodobné, že schválený rozpočet je nyní spíše jen otiskem starých přání."

Vláda čelila v první stovce dní ve Sněmovně obstrukcím především ze strany SPD u pandemického zákona. Mrklas odhaduje, že Sněmovna bude ve stávající sestavě víc konfrontační, protože opozice je v menšině a je pro ni těžké cokoliv prosadit.

Podle opozici nemá vláda koncept pro řešení uprchlické krize

Tomio Okamura | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Lídři opozičních stran vyčítají vládě špatnou organizaci při zvládání migrační vlny z Ukrajiny, nulový plán boje proti covidu-19 či nedostatečný postup proti inflaci a dalším ekonomickým potížím. Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury neudělala vláda dosud nic, čím by zlepšila životy občanů.

Kabinet podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nechal inflační spirálu roztočit záměrně, aby mohl vybírat víc na DPH. "Proto vláda odmítla odpustit DPH na elektřinu, plyn a pohonné hmoty, jak to hnutí ANO navrhovalo," uvedl. Vadí mu i škrty v platech.

Uprchlíci z Ukrajiny | Foto: René Volfík, Český rozhlas

Kabinet podle něj nemá žádný koncept pro řešení uprchlické krize v oblasti zdravotnictví, školství, bydlení, práce či sociálního systému. Vláda v rámci záslužné pomoci Ukrajincům nesmí zapomínat na vlastní občany. Ti se podle Babiše vinou nečinnosti vlády propadají do chudoby.

Premiér Fiala považuje výtky opozice, že kvůli pomoci migrantům z Ukrajiny zapomíná na české občany, za pokus poštvat českou společnost proti běžencům. "To ty lidi máme nechat na ulici, nebo co by si pan Babiš představoval?" podotkl premiér.

Ekonomové: Vláda zatím učinila málo klíčových ekonomických rozhodnutí

Michal Skořepa | Foto: Česká spořitelna

Ekonomové hodnotí vládu Petra Fialy pozitivně za sestavení úspornějšího státního rozpočtu na letošní rok, postoj k válce na Ukrajině, přijímání uprchlíků i za zatím střídmý postoj ke státním zásahům do regulace cen. Celkově ale vláda zatím učinila málo klíčových ekonomických rozhodnutí.

Jak uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa, klíčovou výzvou nejbližších týdnů a měsíců bude pro vládu integrace ukrajinských běženců. Vláda by už měla pracovat i na přípravě státního rozpočtu pro příští rok. Dodal, že v případě prohlubování problémů s cenami energií bude vláda muset také zvážit, jak moc a komu pomáhat.

Lukáš Kovanda | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy bude stupňovat tlak na vládu, aby nějakým způsobem zasáhla proti horšícím se ekonomickým podmínkám například v podobě rostoucích cen.

"Na Fialův kabinet se totiž žene ekonomická pohroma. Kombinace citelné pandemické inflace i přicházející 'válečné inflace' představuje tak náročnou národohospodářskou výzvu, že něčemu srovnatelnému snad žádný z kabinetů vládnoucích od vzniku republiky v roce 1993 nečelil," řekl Kovanda.