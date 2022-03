Bartoš: Novela nového stavebního zákona má jít k připomínkám do konce března

Věcnou novelu nového stavebního zákona chce ministerstvo pro místní rozvoj předložit k připomínkovému řízení do konce března. Na konferenci v Senátu o územním plánování a vyvlastňování to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Jde podle něj o "šibeniční termín". Uvedl, že předloha má zejména zrušit vznik Nejvyššího stavebního úřadu a změnu struktury stavebního řízení, jak ji prosadila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Má se podle Bartoše zaměřit také na ochranu veřejného zájmu a zjednodušení stavebního řízení. "Není naší ambicí v tomto krátkém čase dotáhnout část územního plánování popřípadě existence regulačních plánů," uvedl ministr. Rovněž úpravy institutu plánovacích smluv mezi developery a obcemi by byly možné podle něj až ve druhé polovině volebního období. Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) poukazovala na to, že menší obce by nemusely mít dostatek peněz na pořizování územního plánu. Doufá, že pro takovým obcím by mohl přispět stát.

Nový stavební zákon prosadil Babišův kabinet v minulém volebním období navzdory odporu tehdejších opozičních stran, které nyní tvoří vládní většinu. Má vstoupit v účinnost v polovině roku 2023, některé změny však platí už od ledna. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním mají být jednotlivé stavební úřady organizované podobně, jako je tomu nyní třeba u finanční správy. Podle odpůrců se tím státní správa vzdálí občanům.