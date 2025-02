BBC: Rusko požádalo Česko o vydání ruské opoziční novinářky Kurbangalejevové

Rusko požádalo Českou republiku o vydání ruské opoziční novinářky Faridy Kurbangalejevové, která v Česku žije. Uvedl to podle BBC server Mediazona s odkazem na facebookový post Kurbangalejevové. O žádosti má rozhodovat městský soud v Praze. Kurbangalejevová, která věří, že ji nevydá, je v Rusku stíhána kvůli tomu, že údajně schvalovala terorismus a šířila lživé informace o ruské armádě. Bývalá moderátorka a zpravodajka ruské státní televize, kterou opustila po ruské anexi Krymu v roce 2014, na facebooku zveřejnila dopis českých úřadů týkající se případu. „Dnes mi česká policie doručila dopis o tom, že ruská generální prokuratura požádala o mou extradici. Je to pro mě nepochybně velká čest, protože tímto způsobem Rusko uznává můj přínos v boji proti zločinnému Putinovu režimu,“ napsala podle serveru. V dopise podle ní není uvedeno, co přesně bylo důvodem žádosti o vydání. „Ale předpokládám, že jde o dvě trestní kauzy, které proti mně byly zahájeny minulý rok,“ poznamenala také žena, po níž loni v červnu ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání a zařadilo ji na seznam "teroristů a extremistů". Novinářka obě obvinění odmítla jako naprosto vykonstruovaná a vyjádřila přesvědčení, že "vzhledem k principiálnosti Česka v těchto věcech" nebude vydána.

Nedávno Farida Kurbangalejeva poskytla rozhovor Radiu Prague International.