Bek: vláda téměř určitě v příštím týdnu schválí navýšení zaručené mzdy

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je téměř jisté, že vláda příští týden schválí navýšení zaručené mzdy. Řekl to na národním konventu o vzdělávání. Navýšení by se podle něj ve školství mělo týkat uklízeček nebo kuchařek. Debata o platech nepedagogů je podle ministra vytržená z kontextu pohledů na to, jak vypadají platy na srovnatelných pozicích jinde. Dále poznamenal, že vláda nedošla u možné změny mzdových tabulek ke shodě.

Ve středu oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navýšení minimální mzdy o 1600 korun. Do několika let by se měla ustálit na výši 45 procent průměrné mzdy. Růst by proto měly i tři nejnižší stupně zaručených mezd o obdobných 1600 korun. Poslední, nejvyšší sazba zaručené mzdy by měla vzrůst o 3200 korun. Pro zaměstnavatele se tak jedná o výdaj v přibližné výši 2,4 miliard korun.