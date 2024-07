Botanická zahrada v Liberci má po šesti letech kvetoucí několikametrovou agávi

V Botanické zahradě v Liberci mají po šesti letech kvetoucí několikametrovou agávi. Jen radost z toho ale zahradníci nemají, neboť tyto sukulenty za svůj život vykvetou jednou a pak odumírají. Tato rostlina je asi třicetiletá, řekla dnes ČTK vedoucí zahradnice Botanické zahrady v Liberci Pavla Pytlounová.

V pavilonu F kvete skoro čtyři metry vysoká agáve guadalajarana, což je rostlina z Mexika. "Je to jedna z těch menších agáve. Ty větší mívají stvol až do šesti metrů, takže to pak je ještě větší paráda. Ale my jsme rádi i za tuto," uvedla Pytlounová. V českých podmínkách vypěstovat tento druh agáve není podle ní jednoduché. Není mrazuvzdorná a musí se tak pěstovat uvnitř.

Pro libereckou zahradu jde o jediný exemplář. Ve volné přírodě tuto agáve opylují netopýři, kteří ale v pavilonu nejsou. Zahradnicí se pokusí "přírodu oklamat" a agáve uměle opylovat za pomocí štaflí a koštěte. Kolik semen se z agáve podaří získat, pokud budou úspěšní, podle Pytlounové nevědí.