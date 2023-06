V liberecké botanické zahradě začala sezona leknínů, má 45 druhů

V Botanické zahradě v Liberci začala sezona leknínů. Její sbírka je zřejmě největší v zemi. V expozicích zahrady je 45 různých druhů či kultivarů. Hlavní botanik zahrady Miroslav Srba ČTK řekl, že pěstování leknínů je náročné s ohledem na velký prostor, který potřebují.

"To znamená, že málokterá ze zahrad si může dovolit mít tak velký sortiment leknínů," uvedl. Názorným příkladem podle něj je specializovaný pavilon pro velké tropické lekníny, který je v liberecké zahradě od roku 2014. "Na tom je vidět, jak jsou lekníny náročné na prostor, protože to je krásný velký specializovaný pavilon a my v něm vystavujeme 12 kytek," uvedl botanik.

V tomto pavilonu má zahrada i tři největších leknínovité rostliny světa, což jsou viktorie Cruzova (Victoria cruziana), viktorie královská (Victoria amazonica) a euryalé vzdorná (Euryale ferox).Lekníny jsou pozoruhodné i tím, že se řadí k nejstarším kvetoucím rostlinám světa.