Bundy olympioniků pro ZOH v Pekingu obsahují nanovlákenné membrány z Liberce

O komfort českých olympioniků, kteří se v únoru příštího roku zúčastní zimní olympiády v čínském Pekingu, se postarali i vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyvinuli unikátní nanovlákennou membránu, kterou budou mít sportovci ve svých bundách. Autorem patentovaného materiálu je Roman Knížek z textilní fakulty. Za zdánlivě jednoduchým kusem oděvu jsou léta intenzivního výzkumu. Kolekci oblečení Made in Czech Republic dnes v Praze představil Český olympijský výbor.

Úspěšná čepice po vzoru prvního českého vítěze zimních olympijských her Jiřího Rašky je znovu na scéně. Na únorové hry v Pekingu vyrazí čeští sportovci s novým modelem Raškovky domácí produkce. Čepice, která připomíná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Grenoblu 1968, se podle výrobce Alpine Pro prodalo až šedesáti tisíc kusů.

"První verze čepice byla super a měla veliký úspěch. Nová je výraznější, pozitivnější a troufám si říct, že děda by měl obrovskou radost. Doufám, že to našim sportovcům přinese štěstí a doufejme, že jich na stupních vítězů bude co nejvíce," řekl Raškův vnuk Jan Mazoch. Nová čepice je bez bambulky, je světlejší a má více modré.