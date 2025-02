Bývalý hokejový reprezentant Erat tvrdí, že v USA opilý neřídil

Bývalý hokejový reprezentant Martin Erat se ohradil proti tvrzením, že v USA řídil v opilosti a od nehody ujel. O jeho zatčení a následnému propuštění na kauci informoval americký server wrkn.com, podle něj čelí Erat několika obviněním. Medailista z olympijských her v Turíně a dvou mistrovství světa, jenž nyní trénuje žákovský tým Nashvillu, vše označil pro iSport.cz za výmysly.

"Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Nechápu, kde se to vzalo," uvedl. Incident, při němž nebyl nikdo zraněn, minulou sobotu přiznal. "Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu," popsal. Když u domu zazvonil a nikdo v něm nebyl, sám zavolal policii. "Aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům," dodal.

Informace, že by od nehody ujel a policisté ho potom museli honit a zatknout, jsou podle něj smyšlené. "Nejde ani tak o mě, já mám srandu rád. Ale tohle už je opravdu za hranou. Sice žiju v Americe, ale v Česku mám rodinu. Jak někdo může psát takové výmysly?" uvedl třiačtyřicetiletý bývalý kapitán národního týmu.