ČBA: Objem hypoték v únoru meziměsíčně vzrostl o 20 procent, sazby klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 7,9 miliardy korun. Proti lednu to znamená nárůst o 20 procent. Meziročně se objem hypoték snížil o 69 procent, je to ale zlepšení proti lednovému osmdesátiprocentnímu propadu. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování druhý měsíc v řadě klesala, snížila se na 5,9 procenta z lednových 5,93 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Podle zakladatele poradenské firmy Patron Go Jiřího Patáka se na trh vrátila přirozená poptávka. "Vždy existuje okruh lidí, kteří potřebují bydlet, ať už kvůli rodinným důvodům, stěhování za prací apod. Tento okruh zájemců o hypotéky od léta loňského roku vyčkával. Rostoucí úrokové sazby, ceny energií i inflace snížily poptávku na minimum. Největší obavy odezněly a tito klienti začali nemovitosti od ledna poptávat," sdělil ČTK.