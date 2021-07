Cebia: Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v pololetí stoupla o 16 procent na 245 tisíc

Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v prvním pololetí meziročně stoupla o téměř 16 procent na 245.000 Kč. Zatímco loni poskytovali prodejci někdy i výrazné slevy, letos naopak stále zdražují. Ve druhém čtvrtletí cena proti začátku roku stoupla o pět procent. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti Cebia, které má ČTK k dispozici. "Nárůst cen letos zrychlil zejména v červnu a během července nadále pokračoval. Pravděpodobnost, že by šly ceny opět dolů, je prakticky nulová, neboť zhruba od června začaly růst také výkupní ceny za vozidla," uvedla mluvčí Cebie Barbora Minksová. Podle průzkumu společnosti Cofidis zůstávají Češi při výběru nového auta obezřetní. Do jednoho měsíce si vybere vůz polovina z nich, více než desetina lidí si auto vybírá déle než půl roku. Nejdůležitější roli hraje při výběru ojetiny cena, podle které auto vybírá 80 procent lidí. Jen o něco méně se ale lidé zajímají také o najeté kilometry, spotřebu a historii vozu