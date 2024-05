Černým kašlem se nakazilo letos 14.832 osob, šest zemřelo

Za uplynulý týden přibylo 1383 nových případů černého kašle, letos jich je už téměř 15.000. Vyplývá to z údajů, které publikoval na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ). Jde o čtvrtý nejvyšší týdenní nárůst v letošním roce, předchozí dva týdny ovlivnil státní svátek. Lékaři evidují také šesté letošní úmrtí, zemřela 71letá seniorka z Moravskoslezského kraje.

"Osoby s chronickým onemocněním a senioři jsou křehčí a náchylnější k infekcím obecně, vzhledem k oslabení jejich imunitního systému. Měly by zvážit očkování," uvedli zástupci SZÚ. Z šesti letošních úmrtí jsou čtyři ve věku nad 70 let, jeden šedesátník a novorozenec. Dětí do jednoho roku, které nemoc může také ohrozit na životě, se nakazilo letos 210.

Nejmenší děti podle dřívějších vyjádření odborníků neumějí kašlat, proto se při nákaze často dusí, zároveň do roku věku nemají dokončené očkování, které je v ČR povinné. Nejvyšší nemocnost je stále mezi mladými ve věku 15 až 19 let, kteří mají většinou mírný průběh.