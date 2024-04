Horečka údolí Rift, žloutenka či koronavirus. Infekční viry a bakterie bude zkoumat nová laboratoř

Foto: archiv BIOCEV

Výstavba vědeckého pracoviště ve Vestci stála 65 milionů korun. Jedná se o laboratoř s biologickým zabezpečením stupně 3, což je zásadní milník pro virologický výzkum v Česku.

Taková laboratoř je náročná na vzduchotechniku. Například odtah nesmí být spojený s domovním vedením. Vzduch z laboratoře je filtrován čtyřmi komíny. Nehrozí, že by tak patogen pronikl do vzduchu. Stejné je to i s odpadní vodou, říká Tomáš Košťák ze společnosti JRTech.

"Odvod kontaminované vody je skrz samostatnou kanalizaci ze svařovaného plastového potrubí a veškeré kontaminované vody jsou svedeny do dekontaminační jednotky, která je o patro níže pod laboratoří, kde jsou termicky zdekontaminovány."

V laboratoři budou zkoumat například koronavirus, jak množení virů zpomalit či zastavit, říká experimentální viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Novou laboratoř chválí.

"Pocit je to úžasný, laboratoř je krásná. Oproti tomu, když jsem to viděla na plánech, tak se mi zdá daleko prostornější, a hlavně vidím, že už jsou projekty, které do této laboratoře budou přeneseny, a budou zde nově začínat. Všichni se na to těší, hlavně mladší výzkumníci a z toho mám ohromnou radost."

Nebezpečné viry by bez zabezpečené laboratoře zkoumat nešlo

V laboratoři jsou například mikroskopy, které pracují s fluorescencí, nebo rukavicový box pro práci s rizikovým materiálem. Díky zabezpečení zde například Magdalena Jančařová z Přírodovědecké fakulty bude moci naplno zkoumat viry údolí horečky Rift.

"Protože můžeme dodržet všechna bezpečnostní pravidla. Náš projekt se týká údolí horečky Rift, možnosti přenosu a identifikujeme přenašeče. Můžeme ten projekt díky tomu vůbec realizovat. Bez toho by to vůbec nešlo."

Už při stavbě centra Biocev byla vybudovaná laboratoř se zabezpečením 2+. Díky tomu bylo možné během koronavirové pandemie velkokapacitně testovat vzorky. Další viry jako je žloutenky typu B, viru HIV a horečky údolí Rift vyžadovaly větší zabezpečení.

Virových laboratoří se zabezpečením BSL3 je v naší republice více, ale pouze tato jediná má vedle sebe hned navazující pracoviště, kde zkoumají viry přímo na myších, tedy na živých organismech.