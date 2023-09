Češi letos kupují více letenek na jiné kontinenty

Na podzim budou Češi více létat do dálkových destinací. Oproti loňsku vzrostl prodej letenek na podzimní termíny na dálkové lety až o třetinu. Nejžádanější je Bangkok, Dubaj či New York. Prodejci letenek to uvedli pro ČTK. Za větší poptávkou podle některých stojí i meziroční zlevnění letenek či zrušení omezení v souvislosti s covidem-19.

Za pokles cen letenek může podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala větší konkurence na dálkových trasách. Letos se nabídka dálkových letů Letiště Praha rozrostla o Tchaj-wan a Soul. Přes přímou linku do Reykjavíku se nabízí návazné spoje do Severní Ameriky. "Ceny letenek do dálkových destinací s příchodem nových aerolinek klesly průměrně o deset procent. Cestující již nakoupili na letošní podzim do vzdálených míst o 30 procent víc letenek než loni. Nejčastěji to je Bangkok, Dubaj, Mauritius či New York," řekl Trejbal.

I přes zlevnění zůstávají ceny letenek vyšší než v roce 2019, kdy se do dálkových destinací cestovalo obecně levněji, jak v srpnu uvedli prodejci letenek.