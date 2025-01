Prodejci letenek: Mezi Čechy je nejpopulárnější jih Evropy a jihovýchodní Asie

Češi loni nejčastěji létali na jih Evropy a to zejména do Španělska, Portugalska a Itálie. Destinace v těchto zemích se probojovaly na přední příčky u téměř všech prodejců letenek. Stejně jako předloni vzrostl zájem ale také například o Albánii a země jihovýchodní Asie a Japonsko. Vyplývá to z informací prodejců letenek, které ČTK oslovila. Do první desítky se u většiny prodejců dostala například španělská Malaga, velký zájem byl také o Madrid, portál Kiwi.com zaznamenal meziroční skokový nárůst u Gerony na severovýchodě země. Tradičně se loni na předních příčkách umisťoval Londýn, Brusel, Frankfurt nebo Paříž.

Mezi dálkovými destinacemi byla u cestujících oblíbená také Severní Amerika. Nejvíce Čechů podle Trejbala létá do New Yorku, meziročně o polovinu víc. "Newyorské letiště je následováno Miami a Los Angeles," uvedl Trejbal. Mírně vyšší zájem o USA zaznamenal prodejce Student Agency Travel i přes mírné, přibližně osmiprocentní meziroční zdražení letenek do New Yorku. Lety po Evropě Češi podle prodejců řeší týdny před odletem, u dálkových destinací nakupují letenky měsíce dopředu. Letenky do Vietnamu se podle Šuchterové nejvíce vyplatí kupovat tři až čtyři měsíce předem. Letenky do USA podle ní loni vyšly nejlevněji při odletu mezi únorem a dubnem, lidé je nakupovali v listopadu 2023. U Thajska byl nejlevnější nákup v květnu na termíny od listopadu do února.