Prodej letenek se meziročně zvýšil o 20 až 30 procent, uvedli prodejci

Většina prodejců letenek v Česku zaznamenala v roce 2023 meziroční nárůst prodeje letenek o 20 až 30 procent. Přibližně o 20 procent se prodej zvýšil portálu Letuška.cz, u Student Agency Travel to bylo 30 procent a prodejce Kiwi.com uvedl nárůst o 25 procent. Menší, sedmiprocentní, růst zaznamenala společnost Pelikán. Vyplývá to z informací prodejců letenek oslovených ČTK. Prodejci odhadují, že v příštím roce by prodej letenek mohl dosáhnout čísel z roku 2019, tedy před covidem-19.

V roce 2023 čeští cestující létali zejména do evropských destinací, jako jsou Londýn, Paříž, Barcelona, Vídeň, Malaga nebo Řím. Mezi dálkovými letenkami dominoval thajský Bangkok, New York, Dubaj, Maledivy, Bali nebo Srí Lanka. Bangkok bude podle prodejců oblíbený i v příštím roce. U prodejce Kiwi.com je aktuálně nejvyhledávanější destinací na rok 2024.

Prodejci se také shodují na nejčastější délce cest. Češi průměrně vycestovali na šest dní. Většina Čechů do zahraničí odlétala z Prahy.