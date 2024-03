Češi loni v hazardních hrách vsadili 873 miliard Kč, meziročně o 15 procent víc

Lidé v Česku loni prosázeli 873,2 miliardy korun. Meziročně se objem vkladů zvýšil o 15 procent, když rostly sázky ve všech rozšířených typech hazardních her. Objem vyplacených výher se proti roku 2022 zvýšil o 15,4 procenta na 814,3 miliardy korun. Provozovatelé hazardních her odvedli na dani z hazardu 18,6 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Finanční správy o hazardní dani.

Dominantní podíl na sázkách měly stejně jako v minulých letech technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich loni vsadili 684,5 miliardy korun, meziročně se objem vkladů zvýšil o 16,8 procenta. Sázky v technických hrách tak tvořily 78,4 procenta všech sázek.