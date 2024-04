Češi mají na OH v Paříži jistých přes 40 sportovců, další budou přibývat

Sto dnů před zahájením olympijských her v Paříži má česká výprava jistých přes 40 míst, celkem by v létě do francouzské metropole mohlo odjet okolo stovky tuzemských sportovců. Nejnovější analýza společnosti Gracenote Sports, která pravidelně odhaduje výsledky na nejvýznamnějších sportovních akcích, přisuzuje Česku devět medailí. S obdobnou bilancí by byl spokojený i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. "Budeme slavit sto let od první zlaté olympijské medaile Bedřicha Šupčíka. Tehdy jsme v Paříži kromě toho zlata měli ještě čtyři stříbrné a pět bronzových. Je potřeba, abychom za našimi předky moc nezaostali. Ale všichni víme, že je to těžké," prohlásil Kejval. Podle Gracenote Češi v Paříži získají tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Nejcennější kovy by měli vybojovat vodní slalomář Jiří Prskavec, rychlostní kanoista Martin Fuksa a ženský tenisový debl. Stříbro by si z Francie měli odvézt oštěpař Jakub Vadlejch a lukostřelkyně Marie Horáčková. Bronz analytici přisuzují veslařům Miroslavu Vraštilovi s Jiřím Šimánkem na dvojskifu lehkých vah, střelcům Petru Nymburskému v třípolohové malorážce a Jiřímu Liptákovi v trapu a plážovým volejbalistům Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem. Na předchozích OH v Tokiu obsadila česká výprava s rekordním ziskem 11 medailí (4-4-3) v pořadí národů 18. místo.