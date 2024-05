Češi mají zlato! Ve finále hokejového mistrovství světa porazili Švýcary 2:0

Češi jsou zlatí! Ve finále mistrovství světa porazili Švýcary 2:0. Vítězný gól vstřelil v čase 49:13 hvězdný kanonýr Bostonu David Pastrňák. Výsledek pečetil 19 sekund před koncem do prázdné branky David Kämpf. Třetím čistým kontem na šampionátu pomohl k triumfu gólman Lukáš Dostál. Švýcaři dosud v historii MS na zlato nedosáhli, ale v posledních 11 letech získali třikrát stříbro. O zlato Češi hráli po 14 letech. Na soupisce chyběl obránce Jan Rutta, který dostal dodatečný trest za faul na Švéda Isaca Lundeströma.

Český reprezetant Lukáš Dostál byl zvolen nejlepším brankářem MS v Praze a dostal se i do All Star týmu spolu s útočníkem Romanem Červenkou.

A jaká byla cesta českého týmu? Ve skupině jsme skončili třetí. V play of jsme porazili Američany 1:0. Nad Švédy jsme vyhráli 7:3. Zápas v televizi sledovaly více než dva mliony lidí. Přilákal tak osm z deseti diváků u obrazovek. Švýcaři v semifinálovém utkání porazili obhájce titulu Kanaďany 3:2 po samostatných nájezdech, přestože promarnili dvoubrankové vedení.

Bronz na letošním mistrovství světa v Praze vybojovali hokejisté Švédska. V utkání o 3. místo porazili Kanadu 4:2. S celkovým součtem 765.385 návštěvníků byl už před finále překonán návštěvnický rekord z minulého šampionátu v Česku v roce 2015 (741.690). Postup Čechů do finále mistrovství svět měnil otevírací dobu obchodů a televizní program. Řada měst po celé republice instalovala na náměstích velkoplošné obrazovky, aby lidé mohli fandit společně. Na Staroměstském náměstí bylo podle odhadů pořadatelů 15.000 lidí. Závěrečných 10 minut zápasu ČR-Švýcarsko sledovalo podle předběžných údajů přes tři miliony diváků, uvedla ČT. Další půl milion sledoval hru on-line.

Jágr a Pouzar byli uvedeni do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace

Hokejový útočník Jaromír Jágr byl dnes v Praze uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Stejné pocty se vedle nejvýraznější postavy české hokejové historie dostalo i Jaroslavu Pouzarovi nebo Igoru Libovi, kteří sbírali úspěchy v éře československé reprezentace. Počet českých zástupců v Síni slávy IIHF stoupl na 26. Jágr byl do vybrané společnosti uveden i přesto, že stále neukončil aktivní kariéru. Jágr si užívá skvělou atmosféru mistrovství světa v Praze a ani v nejmenším mu nevadí, že už do zápasů národního týmu nezasahuje jako hráč. V rozhovoru s novináři uvedl, že věří, že dnešní reprezentanti inspirují spoustu dětí, aby se věnovali hokeji.