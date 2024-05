Hokejový šampionát v Česku startuje. Hodně štěstí a gólů kluci, vzkazují českým hráčům fanoušci

Česko v rámci skupiny A poměří síly s Finskem, Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a Kanadou. Premiéra na světovém šampionátu čeká trenéra Radima Rulíka. Naopak jako kapitán povede tým na mistrovství světa zkušený Roman Červenka, který zastával tuto roli i na předchozích dvou šampionátech. Jeho asistenty jsou útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas z Anaheimu.

Roman Červenka | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Většinou to tak bývá, že lídři bývají zkušení hráči. Ale není to jen o nás třech a o tom, kdo má písmeno na dresu. Je to o tom, abychom hráli jako tým a dali ho dohromady. Prezentovali se tak na ledě, hráli jeden za druhého. To rozhoduje důležité momenty,“ řekl novinářům 38letý Červenka, který je kapitánem i ve švýcarském Rapperswilu.

Volba Červenky potěšila české fanoušky. „Správná volba. Asistenti asi taky dobře vybraní, teď už jen to štěstíčko; Roman je nejlepší kapitán; Výborně, zkušený kapitán…; Myslím, že nikdo nepochyboval. Jasná volba; Červenka je největší srdrcař, nedovedu si bez něj mistrovství představit; Nikoho jiného jsem ani nečekal. Poslední mistr světa v našem týmu…; Podle očekávání. Hodně štěstí kluci a gólů,“ píší uživatelé na sociálních sítích.

Čeští fanoušci mají velká očekávání, přestože se reprezentaci poslední turnaj před šampionátem příliš nepovedl.

Petr Kadeřábek | Foto: Český rozhlas

„Češi se na mistrovství světa těší. To se pozná, když si zajdete do hospody, restaurace - všude se mluví o mistrovství světa a o tom týmu. Nejsem si jistý, zda fanoušci jednoznačně očekávají úspěch od české reprezentace. Je to dáno právě tím posledním přípravným turnajem v Brně, ve kterém ve třech zápasech Češi ani jednou nevyhráli. Navíc byla hodně diskutovaná nominace, ze které Radim Rulík de facto vyřadil tři posily ze zámoří, které by tam fanoušci určitě rádi viděli. Myslím si ale, že s prvním střetnutím proti Finsku se natěšení ještě zvýší – zvláště, pokud se Čechům podaří vyhrát,“ říká sportovní komentátor Českého rozhlasu Petr Kadeřábek.

Právě Finsko bylo vedle Švédska a Švýcarska jedním ze tří soupeřů, kterým Češi minulý týden na hokejových hrách podlehli. Trenér Rulík při oznamování sestavy pro mistrovství světa potvrdil, že volbu ovlivnily právě i špatné výsledky na hokejových hrách. Soupisku před úvodním utkáním s Finskem tvoří 22 hráčů - tři gólmani, sedm obránců a dvanáct útočníků.

Trenér Radim Rulík | Foto: Ondřej Deml, ČTK

„Český tým není úplně slabý. Za prvé má dobré gólmany, možná nepatří mezi absolutně nejlepší na světě, ale jsou všichni tři vyrovnaní, takže to by mohlo hrát velkou roli. V útoku je otázka, jakou formu může mít Dominik Kubalík. Byl nejlepším střelcem loňského mistrovství světa, kdy Česká republika zaznamenala nejhorší výsledek na mistrovství světa. Takže pokud bude hra v jednotlivých útočných řadách sehraná a gólově přispějí Kubalík, Tomáš Sedlák nebo třeba David Tomášek, tak je možný i úspěch. Ten tým má na to, aby úspěch udělal,“ konstatuje Kadeřábek.

Velký tlak

Česká hokejová reprezentace čeká na další titul z mistrovství světa od roku 2010. Poslední medaili – bronz – získala před dvěma lety. Tlak na 58letého reprezentačního trenéra Rulíka a jeho svěřence je velký.

David Tomášek a Dominik Kubalík | Foto: Ondřej Deml, ČTK

„Ten tlak je obrovský. Ale na druhou stranu, hráči jsou velice zkušení. Je to jeden z nejstarších týmů, který kdy na mistrovství světa hrál. Takže se dokáží s tím tlakem vyrovnat. Ale nikdy nehráli před domácím publikem s výjimkou Romana Červenky,“ připomíná Kadeřábek.

Co se týče trenéra, Rulík je podle něj přísný a dbá na to, aby hráči plnili jeho pokyny. „Aby spolu na ledě komunikovali, to je to nejhlavnější. A samozřejmě vyznává úplně jiný styl hokeje, než který vyznával Kari Jalonen. Ten spoléhal na velmi urputnou defenzivu, byl to takový klasický finský lední hokej, kde se čeká, až soupeř udělá chybu, ale nedopouští se chyba z vlastní řady. Radim Rulík iniciuje celoplošný hokej, je tam hodně pohybu. Takže já si myslím, že se český tým bude hodně prezentovat právě i díky domácímu prostředí velmi atraktivní hrou,“ věří sportovní komentátor.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Čeští hokejisté na mistrovství nastupují v nových dresech. Na úbory se k radosti nejen řady fanoušků, ale i samotných hráčů, vrací velký státní znak. Zároveň na nich ale nechybí ani mnohými kritizované svazové logo, které bylo přesunuto na ramena. A to hned dvakrát. Trikoty jsou velice podobné těm, které Češi oblékli na olympiádě v Pekingu 2022.