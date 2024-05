Hokeji fandí i Češi v zahraničí. V Anglii se ze sledování stala párty. Jiné země neví, že mají svůj hokejový tým

Jak moc se v zemích, kde žijí, hokej sleduje? Obecně platí, že čím je země jižněji, tím se tam hokej sleduje méně. Začneme u protinožců. Jak napsala Lucie: "Austrálie vůbec nesleduje, ale česko-slovenská komunita pořádá společné promítání v našem místním Sokole."

V Kanadě a Americe více prožívají NHL. "Žiji v Pittsburghu, kde všichni vědí, kde je ČR, protože znají Jágra. Hokej se sleduje. K tomu taky americký fotbal a basketbal. Čím geograficky níže v USA, tím méně se hokej sleduje," napsala Ivana.

Přesuňme se na sever Evropy. "Když jsem žila ve Finsku, tak tam to sledovali všichni z mého okolí, ale poklidně. Ve Francii na mě koukají jako, co to ten hokej je," napsala Petra.



"Ve Švédsku to taky moc nehrotí, sledují, ale ne tak horlivě... A když se jich člověk zeptá, řeknou, že to stejně vyhrají, tak je to jedno. Dneska jsme se tu zrovna dohadovali... Tedy, diskutovali," přidala se Verča.

Letos na sebe upozornily i týmy Dánska a Švýcarska. Jak říká René, u nás v Dánsku se dívají na hokej. "Tedy alespoň všichni, co znám. A můj Dán není výjimka." Hokej sledují i ve Švýcarsku, píše Barbora. "Za těch 35 let co jsem tady, tak se pronikavě zlepšili. Ale už tenkrát byla národní liga společenská událost, a stadion v Bernu s 16 tisíci místy je celou sezónu natřískanej."

Zajímavé jsou postřehy krajanů z Británie a Irska. "My v Severním Irsku fandíme do roztrhání těla a sobotní zápas s Velkou Britanií sledovali i moji kolegové z práce, až z toho měli nakonec párty. Bohužel vůbec nevěděli, o co jde," přidává svůj postřeh Petra. "Naši kamarádi ve Skotsku ani nevěděli, že se nějaké MS hraje, a že tam má Velká Británie svůj tým 1(a že jsme je porazili 4:1). Tady frčí jiné sporty," píše Hana.

A potvrzuje se, že čím jižněji položené země, tím méně zájmu o hokej. Třeba Turecko. "Tak v Turecku taky nikoho, kromě nás, Slováků, Finů, Norů, Švédů, Kanaďanů,… občas nějaký amík a pár dalších bláznů. Občas pořádáme společné přenosy," informuje Kateřina.

Ani Francie, i když se na MS probojovala, hokej moc nesleduje. Jak píše Libu: "Hledala jsem ve všech programech. Naštěstí mám účet české televize od maminky a tak sledujeme s manželem. I když je Francouz, tak fandí a sleduje každoročně."

Takéi Itálie moc hokej neřeší. Jak píše česká krajanka: "Kdysi hráli Češi s Italy, nevím, jestli na kvalifikaci MS, a říkám italským klukům, jestli se budou dívat, a oni se divili, že vůbec nějaký hokejový tým mají."