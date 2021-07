Češi na OH: Vondroušová v osmifinále senzačně vyřadila Ósakaovou, uspěl i pár Krejčíková, Siniaková

Tenistka Markéta Vondroušová senzačně zvítězila nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou a prošla do čtvrtfinále. Druhou hráčku světového žebříčku, která byla po vyřazení turnajové jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie největší adeptkou na zlato, porazila 6:1, 6:4. "Nechtěla jsem si připouštět, že je to ona, byť jsem ji samozřejmě viděla proti sobě u sítě a uvědomuji si, jaká je to hvězda. Zejména tady v Japonsku. Ona byla strašně pod tlakem. Ale na druhou stranu bojovala celý zápas a nedávala znát emoce," řekla Vondroušová. Pro tenistky Barboru Krejčíkovou i Karolínu Plíškovou naopak cesta olympijským turnajem v osmifinále skončila. Krejčíková prohrála se Švýcarkou Bencicovou 6:1, 2:6, 3:6 a Plíšková s Italkou Camilou Giorgiovou za hodinu a čtvrt 4:6, 2:6. Také Tomáš Macháč skončil ve druhém kole olympijského turnaje. S osmým nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem prohrál 4:6, 5:7. Machač si nezahraje ani ve smíšené čtyhře s Kateřinou Siniakovou. O soutěž v mixu byl velký zájem a součet žebříčkového postavení české dvojici na účast mezi šestnáctkou párů nestačil. Byli devátí pod čarou. Krejčíková i Siniaková se ale mohou soustředit na čtvrtfinále deblu, kam postoupily po výhře 2:1 nad Španělkami Badosaovou a Sorribesovou.

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na kraulařské dvoustovce do středečního finále. V novém českém rekordu 1:56,14 skončila v semifinále na pátém místě a ve finále se představí pod pěti kruhy jako první česká plavkyně od roku 2000. Kristýna Horská se v polohovém závodu na 200 metrů do finálové osmičky nedostala.

Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová bude nečekaně chybět v bojích o medaile ve vodním slalomu v Tokiu. Jedenatřicetiletá česká závodnice obsadila v semifinále až patnácté místo a od postupu ji dělily více než čtyři sekundy.

Čeští sportovní střelci David Hrčkulák a Nikola Šarounová skončili v nově zavedené olympijské soutěži smíšených dvojic ve vzduché pušce už v úvodní části kvalifikace. Reprezentační pár nastřílel dohromady 620,6 bodu a obsadil konečné 25. místo.

Jediná česká zástupkyně v olympijském závodě cross country horských kol Jitka Čábelická obsadila 22. místo se ztrátou více než devět minut na vítězku.