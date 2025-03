Češi postrádají řemeslníky, využívají je často u oprav energetických zařízení

Řemeslníků je v Česku nedostatek, myslí si většina Čechů. Jejich práci využívají zejména u složitějších oprav, nejčastěji při manipulaci s energetickými zařízeními. Drobné činnosti a opravy naopak většina domácích kutilů zvládá samostatně. Zcela bez řemeslníků se obejde kolem šesti procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost GasNet, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů.

Nedostatek řemeslníků podle průzkumu pociťuje 87 procent dotázaných. To se podle nich projevuje zejména na růstu cen a prodlužování čekacích lhůt. Do většiny drobných domácích oprav se proto často lidé pouští sami. S řadou základních řemeslných prací si podle průzkumu dokáže bez odborníka poradit zhruba 80 procent Čechů. Nejčastěji jde o jednoduché sestavování nábytku nebo vymalování pokojů, následuje vyčištění ucpaného odpadu nebo vrtání do zdi.

Při složitějších nebo technicky náročnějších opravách už ale Češi dávají přednost odborníkům, ukázal průzkum. Řemeslníka si na obtížnější činnosti podle průzkumu zaplatí kolem 81 procent lidí. Naopak zcela bez jejich pomoci se obejde šest procent lidí.