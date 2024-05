Češi si dnes připomněli oběti holokaustu veřejným čtením jejich jmen

Ve 31 českých a moravských městech dnes odpoledne zazněla jména obětí nacistického holokaustu. Veřejné čtení jmen, které začalo shodně ve 14:00, je součástí letošního dne vzpomínky na oběti holokaustu Jom ha-šoa. Akci od roku 2006 organizuje paměťová instituce Institut Terezínské iniciativy (ITI).

"Je to připomínka obětí holokaustu ve formě, která jim navrací identitu. Když se řekne šest milionů obětí, tak je to obrovské číslo, jež nikomu nic neřekne. V momentě, kdy jméno oběti přečteme nahlas a přiblížíme jednotlivý příběh dokumentací a fotografiemi, je to něco jiného než suchá diskuse vycházející ze statistik," řekl ČTK ředitel ITI Tomáš Kraus.

Veřejné připomínky se zúčastnili pamětníci, pozůstalí po obětech či zástupci židovských a romských organizací. Den památky obětí holokaustu a hrdinství - hebrejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura - připadá v židovském kalendáři na 27. den měsíce nisanu. Odkazuje na povstání vězňů varšavského ghetta v roce 1943 a jejich hrdinství.