Česká justice: Soud zrušil zákaz propalestinské demonstrace v Praze

Městský soud v Praze dnes zrušil zákaz propalestinské demonstrace, která se měla v hlavním městě původně konat 5. prosince. Magistrát hlavního města akci zakázal, protože byla podle něho zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla "From the River to the Sea Palestine will be free" (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Podle soudu ale může mít heslo více významů. Informoval o tom server Česká justice.

Demonstrace se měla konat před budovou ministerstva vnitra. V účelu shromáždění pořadatelé uvedli, že má podpořit zmíněné heslo "v jeho nenásilné původní podobě". Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že provolávání tohoto hesla může být považováno za trestný čin. Magistrát v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele.

Soud ale takový výklad odmítl. "Nelze říci, že nese jednoznačně násilné či dokonce genocidní poselství, jak konstatoval Magistrát hl. města Prahy," uvedl podle serveru předseda senátu Štěpán Výborný. Soud vzal také v potaz kontext ohlášeného shromáždění. Zohlednil, že magistrát neprokázal vazbu svolavatele na radikální či teroristické skupiny. Demonstrace se navíc podle soudu měla konat v místě, kde nehrozilo bezprostřední ohrožení cítění židovské komunity. "Ani předchozí "propalestinská" shromáždění v Praze neukazovala na použití tohoto hesla v jeho extrémistickém významu," dodal Výborný.