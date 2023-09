Děti do 15 let budou mít nárok na advokáta už od počátku prověřování trestného činu. Novelu schválila vláda

"Novela obsahuje například to, že se musí výslovně zdůraznit, že mladiství musí mít obhájce už při podání vysvětlení, pokud ho podávají jako osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Mezi osoby oprávněné zvolit mladistvému obhájce se doplňuje i partner podle zákona o registrovaném partnerství, a několik dalších věcí," vysvětluje premiér Petr Fiala (ODS). Změny si vyžádají zvýšení nákladů státu zhruba o 23 až 25,5 milionu korun ročně.

Trestnými činy dětí se zabývá soud pro mládež

V Česku za rok spáchá kriminální činy zhruba 1600 dětí mladších 15 let. Převážná většina z nich je ve věku 12 až 14 let. Nejčastěji jde o majetkovou trestnou činnost, ale policie se setkává i s výtržnictvím, násilnými nebo drogovými delikty.

Děti do patnácti let však nejsou trestně odpovědné. Zatímco dospělý by šel do vězení, trestnými činy dětí se zabývají speciální soudy pro mládež. Ty mohou rozhodnout například o napomenutí, zařadit dítě do terapeutického programu, a v nejvážnějších případech třeba o ochranné výchově ve výchovném ústavu.

"Ani dnes není dítě samo. Přítomen je zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí a v některých případech může být přítomen i rodič. Ani orgán sociálně právní ochrany dětí, ani zákonný zástupce však nemohou dítěti poskytnout kvalifikovanou právní radu, a tak to zajištění povinného právního zastoupení je velmi důležitou změnou," dodává Eliška Hronová z kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.

Dítě by k soudu nemuselo jít

Ilustrativní foto: EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels

K soudům pro mládež by v budoucnu mohlo zamířit méně dětí. Druhý nedostatek, který Evropský výbor pro sociální práva Česku vytýká, je, že nikde není umožněno, aby dítě do patnácti let před soud nemuselo. Podle výboru je nutné snížit škodlivé účinky kontaktu dětí se soudním systémem.

Státní zástupci tak mají dostat možnost případ k soudu vůbec neposlat. A to například, když usoudí, že nešlo o závažný čin, dítě toho lituje a má dostatečné zázemí k tomu, aby se už čin neopakoval. Popřípadě přišla s výchovným opatřením rodina, škola nebo oddělení sociálně právní ochrany dětí.