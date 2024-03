Velikonoce pohledem generace Z: Není to nic pro nás

Kraslice, pomlázka a nádivka, to jsou pojmy, se kterými si spojí Velikonoce skoro každý. Nebo tomu tak alespoň bylo. Mladá generace, tedy generace Z, kterou tvoří lidé narození mezi lety 1995 a 2010 to už tak nevnímá. Pokud bychom se zeptali mladých, co pro ně Velikonoce znamenají, nedočkali bychom se mnoha pozitivních odpovědí.

Pro menší děti samozřejmě tento svátek představuje příležitost vykoledovat si nějaké ty sladkosti a kraslice. Největší krizi zažívají Velikonoce u dnešních teenagerů. Například Tomáš, který celý život jezdil koledovat do vesnice v Podkrkonoší, dneska říká: „Už mě to nebaví. Dřív jsem měl Velikonoce rád, protože jsem dostal nějakou tu čokoládu nebo bonbony, ale teď to pro mě ztratilo význam. Vlastně už Velikonoce ani moc nevnímám.“

S tímto názorem by asi souzněl nejeden teenager. Když jsme se sedmnáctiletého Tomáše zeptali, proč si myslí, že Velikonoce už mezi mladými nemají takovou tradici, dostali jsme následující odpověď: „Myslím si, že je to tím, že je to zastaralé. Nic nového a mladí dneska potřebují něco nového, něco k čemu se upnout. A celkově si myslím, že tradice už pro nás nejsou tak důležité obecně, vlastně všechno to duchovno kolem svátků je nám vzdálené.“

Je šlehání děvčat neškodný zvyk nebo projev, který v dnešní době už nemá co dělat?

Na paškál se dostává i velikonoční pomlázka. Podle mladých je to zvyk, který zub času postihl nejvíc. Navíc v dnešní době vyvolává samotná myšlenka šlehání dívek vrbovými metlami jasné pozdvižení. A to nejen ve světě, kde se česká tradice dostala pod drobnohled už několikrát. I díky silné globalizaci se podobný názor objevuje i v našich končinách.

„Ne že by mi to nějak vadilo. Samozřejmě, že to není žádné mlácení, ale i tak mi to přijde trochu přes čáru. Hlavně dneska, dřív by mě to asi ani nenapadlo. Ale myslím, že i kvůli nevoli k pomlázce jsou Velikonoce trochu za zenitem,“ vyjadřuje se poměrně jasně šestnáctiletá Anna.

Foto: Barbora Kvapilová, Český rozhlas

Je tedy jisté, že Velikonoce u mladých zažívají úpadek. Není tomu tak však v celé republice. Především na Moravě a v místech s častější křesťanskou populací zůstává tradice poměrně silná, a to i mezi mladými. Pro většinu z nich se sice nejedná o klíčovou událost roku, ale těší se na ni a vítají ji. Například dvaadvacetiletá Julie mluví o svátku takto: „Mám je ráda, je fajn setkat se po delší době s rodinou a přáteli a užít si i trochu té zábavy.“

Jak to tedy s Velikonocemi dopadne, zůstává otázkou. Pro mnohé se stále jedná o svátek, který stmeluje rodiny dohromady a poukazuje na dlouhotrvající křesťanské tradice, které ctí, nebo alespoň respektuje většina společnosti. Ještě pořád tisíce dětí i dospělých vyrážejí na velikonoční pondělí s pomlázkou do vsi. A i když se mladá generace od podobných zvyků stále více odvrací, jak to bude s Velikonoci ukáže čas.