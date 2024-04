Sv. Jiří je patronem všech skautů. Rostoucí organizace se ale potýká s problémy

Na svátek sv. Jiří podle pranostiky vylézají hadi a štíři. Nejedná se však o jedinou událost, která je s tímto dnem spojená. Svatý Jiří je už přes 100 let patronem všech skautů a skautek. Proto právě v tento den slaví skauti nejen v České republice svůj svátek a snaží se širší veřejnosti přiblížit smysl a náplň této mládežnické organizace. Každoročně tak do škol nebo do zaměstnání vyrážejí tisíce skautů oblečených ve svých krojích, aby hrdě reprezentovali svůj oddíl a celý Junák.

Skauting existuje už od roku 1907, kdy jej založil britský voják Robert-Baden Powell během búrské války. Mladé chlapce tehdy cvičil jako špehy a průzkumníky. Od té doby se ale celá organizace značně změnila. A ačkoliv jsou skautské zvyklosti v různých státech odlišné, společné myšlenky setrvávají dodnes. Skauting existuje ve 216 zemích na světě a hlásí se k němu přes 40 milionů lidí. Jeho cílem je především apelovat na vzájemnou soudržnost, pomoc ostatním a ochranu přírody.

Ilegální skautský tábor v Krušných horách za dob totality (1969) | Foto: Jiří Navrátil

Zanedbatelný odkaz nemá Junák ani v našich končinách. Založil ho učitel tělocviku Antonín Benjamín Svojsík v roce 1911. Jeho činnost se ale během 20. století hned několikrát zkomplikovala. V roce 1939 byl zakázán nacisty a pak ještě dvakrát komunistickým režimem v letech 1950 a 1970. Přesto jeho členové fungovali v tajnosti a odkaz organizace zachovali.

Nejen díky nim má teď Junák-Český skaut přes 75 000 členů a po Sokolu je největší mládežnickou organizací v ČR. „Skauting je výjimečný tím, že dětem poskytuje ohromné množství věcí, které se naučí a řekl bych, že ty zážitky jako ve skautu nezískají nikde jinde. Navíc si myslím, že se konečně podařilo rozbít to klišé, že skauti jsou jen nějací podivíni, co spí v lese a sbírají bobříky, což podle mě zvyšuje tu popularitu a to je super,“ říká skautský vedoucí Ježek.

Skaut děti láká

Skautský slib je pro každého člena výjimečnou událostí | Foto: Jaroslav Ryjáček

Popularita s sebou ale přináší i obtíže. Značná část skautských středisek se potýká s velkým přílivem zájemců o členství. Problém je to pak především ve větších městech. Skautské oddíly mívají málo vedoucích, kteří by připravovali program nebo nedostatek prostor, ve kterých by mohli aktivity provádět.

„Máme klubovnu v pražských Vysočanech a současně něco málo přes 30 členů. Ačkoliv nové členy nenabíráme, chodí nám často emaily s žádostmi o členství a my je musíme bohužel odmítat. Nemáme dost lidí ani prostor, přeci jen děláme to zadarmo ve svém volnu,“ připouští vedoucí chlapeckého oddílu Pavel „Slavík“ Nepil.

Pravidelná akce Ukliďme Česko | Foto: Marek Stožický, Radio Prague International

Obecně však i nadále počty členů rostou a s nimi i účast skautů na různých akcích. Čeští skauti se zapojují do mnoha dobročinných akcí včetně Ukliďme Česko nebo Českého dne proti rakovině. Významné jsou i interní skautské akce, které stmelují skauty z celého světa. Jedná se o Intercamp a Jamboree, na které se sjíždí přes 40 tisíc účastníků.

Skauting můžeme obecně považovat za jednu z nejdůležitějších organizací pro mládež na světě. Nejen, že je pro děti i dospělé nekonečným zdrojem nových zážitků a přátel, ale jedná se také o výchovnou skupinu, která už v Česku 113 let předává schopnosti a dovednosti, kterých si musíme cenit.