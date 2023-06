Česká pošta začala prodávat známky s portréty Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma

Česká pošta dnes začala prodávat dvě poštovní známky s portréty nedávno zesnulých herců Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma. Grafickou podobu známek v nominální hodnotě 34 korun vytvořil Jan Maget. Do oběhu jich půjde téměř 90.000. Pošta o tom informovala na svém webu. Maget je autorem i dalších známek s českými herečkami a herci vydaných v posledních letech. Příležitostné poštovní známky jsou součástí edice Herečky a herci. "Celkem vychází 88.000 známek, cena každé z nich je 34 korun. Zájemci si nové známky, které lze pořídit samostatně, nikoli v celém kompletu, mohou zakoupit na přepážkách nebo na e-shopu České pošty," řekl mluvčí podniku Matyáš Vitík. Šafránková zemřela ve věku 68 let v červnu 2021, její manžel Abrhám loni v květnu ve věku 82 let. Šafránková se zřejmě nejvíce proslavila titulní rolí z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku, Abrhám se divákům zřejmě nejvýrazněji zapsal do paměti jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města a v roli podvodníka ve filmu Vrchní, prchni!