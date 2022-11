Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu žadatelů o předčasný důchod

Česká správa sociálního zabezpečení je pod náporem žadatelů o předčasné důchody. Podle jejího ředitele Františka Boháčka stoupl v říjnu oproti září jejich počet skoro šestinásobně. Více lidí si žádá o důchod už teď, budou ale dál pracovat a peníze dostávat, až když do něj odejdou v příštím roce. Že je to výhodné kvůli valorizacím, uporozornilo nedávno ministerstvo práce a sociálních věcí. V říjnu zažádalo o předčasný důchod nebo zažádalo o jeho kalkulaci přes 20 800 lidí. To je sedmkrát více než loni.