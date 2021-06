České firmy mají problém najít nové zaměstnance

Až 96 procent českých firem má problémy s náborem zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory. Každá třetí společnost by proto uvítala otevření trhu pro zahraniční pracovníky, tuzemských zájemců o zaměstnání je totiž dlouhodobý nedostatek. Pracovníci chybí hlavně v oborech vyžadujících těžší fyzickou práci, jako je třeba stavebnictví. Firmy by ale uvítaly třeba i opětovné zavedení prvních 3 dnů nemoci bez náhrady mzdy. Takzvaná karenční doba byla zrušená v červenci před dvěma lety.