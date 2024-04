České kulturní projekty loni získaly z programu Evropské komise 141 milionů, meziročně méně

Z programu Evropské komise Kreativní Evropa loni české kulturní programy získaly 5,6 milionu eur (asi 141 milionů korun), meziročně téměř dvakrát méně. Pokles podpory souvisí s tím, že pro některé projekty se nevypisují výzvy každý rok. Největší část peněz z programu, přes tři miliony eur (78 milionů korun), šla loni do audiovize. Do Projektů evropské spolupráce přišlo 1,7 milionu eur (43 milionů korun) a na mezioborové projekty 0,88 milionu eur (asi 22 milionů korun). Novinářům to řekla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Media Vlaďka Chytilová. Mezi podpořené projekty patří například filmové a dokumentární festivaly, produkční společnosti nebo vývojářské herní studio.