Česko chce, aby EU nakupovala munici pro Ukrajinu i mimo unii

Česká republika chce, aby Evropská unie nakupovala munici pro Ukrajinu i mimo členské státy EU. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informoval bruselský server Politico. Český ministr zahraničí Jan Lipavský tyto české snahy potvrdil. Uvedl, že Česko toto téma v Bruselu nadneslo, protože mu jde o výsledek, kterým má být to, aby Ukrajina měla dost munice, a mohla se tak bránit ruské agresi.

Evropská unie přislíbila loni Ukrajině, že jí do konce letošního března dodá milion kusů dělostřelecké munice, zatím ale dodala asi jen 330.000 kusů. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno uvedl, že očekává, že do března údaj naroste asi o 200.000, a unie se tak dostane na přibližně 52 procent svého cíle. Milion nábojů poskytne EU podle něj Ukrajincům do konce roku.