Česko chce nakoupit šest vrtulníků pro hašení požárů

Česko chce do roku 2030 nakoupit šest vrtulníků pro hašení lesních požárů. Jejich cena by byla do sedmi miliard korun, z toho polovinu by měla uhradit Evropská unie, řekl po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vrtulníky by podle něj mohly pomáhat i při katastrofách v okolních zemích. Kabinet rozhodnutí přijal v souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko, kdy Česko nemělo dostatek vhodné techniky pro hašení.

Podle Rakušana klimatický vývoj zvyšuje v Evropě riziko dalších lesních požárů v budoucnu. Česko proto má ambici stát se jednou z evropských základen pro umístění letecké techniky, která by proti lesním požárům zasahovala. Polovinu z plánovaných sedmi miliard korun na pořízení vrtulníků by měla uhradit EU. Finance na první vrtulník unie už podle Rakušana poskytla, Česko se bude nyní snažit najít peníze na dorovnání evropského příspěvku, aby mohlo pořídit první dva stroje.