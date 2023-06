Česko daruje 60 milionů korun Ukrajině a Moldavsku, schválila to vláda

Česko daruje 45 milionů korun Ukrajině na pomoc pro válečné uprchlíky a na odminování některých oblastí v zemi. Moldavsku pošle 15 milionů korun na ochranu hranic. Dary z programu Pomoc na místě ve středu schválila vláda. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Na Ukrajinu poputují podle mluvčí ministerstva Kláry Dlubalové dva dary. První v hodnotě 25 milionů korun směřuje do Dněpropetrovské oblasti ve východní části země. Pomůže lidem, kteří museli kvůli ruské agresi utéct ze svých domovů. "I když na Ukrajině stále pokračuje ruská válka, snažíme se už nyní pomáhat, aby se situace v zemi co nejdříve stabilizovala," uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Druhý dar pomůže s odminováním oblastí na Ukrajině. Projekt má přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a umožní návrat lidí do jejich původních domovů. Poslední dar pošle Česko podle mluvčí do Moldavska, sloužit má k lepší ochraně moldavské pozemní hranice. Dlubalová upozornila, že od začátku ruské agrese hranici přešlo víc než 800.000 běženců. Z programu Pomoc na místě se udělují peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Příjemci příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.