Česko má na ME v krasobruslení největší naděje v tancích na ledě

Ve středu začne v Tallinnu krasobruslařské mistrovství Evropy. Česko má největší šance v tancích na ledě díky sourozeneckým párům Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi. České barvy budou reprezentovat v individuálních kategoriích také Georgii Reshtenko, Filip Ščerba a Michaela Vrašťáková.

Maximem Taschlerových na ME je šesté místo z roku 2023, loni se na poslední chvíli vraceli po partnerově zranění zad a skončili sedmí. "Co se týče výsledku, nechceme na sebe vytvářet žádný tlak. Náš největší cíl teď je užít si to a předvést programy tak, jak jsme je byli schopní jezdit v Itálii během přípravy," uvedla v tiskové zprávě svazu Taschlerová. "Příprava byla super. S trenéry jsme udělali nějaké změny v programech a pracovali jsme i s mentálními kouči," doplnil její bratr.

Podruhé budou na ME startovat juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi, kteří loni debutovali devátou příčkou. Před šampionátem museli změnit hudbu k volnému tanci. "U naší původní hudby nastaly problémy s autorskými právy. Takže jsme si vybrali jinou hudbu, konkrétně In Your Black Eyes, kterou trenéři lehce upravili jenom pro nás. Samozřejmě s tím souviselo, že jsme museli udělat změny, aby vše vycházelo do hudby," řekl Mrázek.