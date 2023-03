Česko má nového prezidenta. Petr Pavel složil slib a ujal se funkce

Česko má ode dneška nového prezidenta. Petr Pavel se složením slibu oficiálně ujal úřadu a po deseti letech vystřídal v čele České republiky Miloše Zemana. Prezidentský slib složil Pavel do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na společné schůzi obou parlamentních komor ve Vladislavském sále. Ceremoniálu se účastnili poslanci, senátoři, členové vlády, hejtmani a další ústavní činitelé a čestní hosté. Stejně jako po jeho příchodu do sálu Pavlovi po složení přísahy zákonodárci i hosté dlouho aplaudovali. Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném zněla česká hymna. Potom Pavel pronesl zhruba čtvrthodinový projev. Uvedl v něm, že česká společnost není příliš rozdělená, pouze si zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje. Výsledek prezidentských voleb podle něj ukázal, že lidé v Česku dávají přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality. Dal také příležitost k návratu hodnotové politiky, míní. Pavel v projevu připomněl svůj závazek vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo, když se hlavním kritériem posuzování kvality činů i osobností stal úspěch. Za svůj nový tým označil Pavel všechny lidi, ať mu dali ve volbách svůj hlas, volili někoho jiného, nebo nehlasovali. "Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat," řekl.

Přenos z inaugurace sledovaly stovky lidí na velkoplošných obrazovkách na III. nádvoří hradu a na Hradčanském náměstí. Řada z nich přinesla české vlajky nebo vlajky Evropské Unie. Program inaugurace zakončí v 18 hodin modlitba, uctění lebky sv. Václava i skladba Te Deum v katedrále sv. Víta, kam také může přijít veřejnost.