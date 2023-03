Petr Pavel složil slib a stal se prezidentem. Bude jiný než předchůdci, shodují se historici

Petr Pavel a Miloš Vystrčil | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Slib Pavel složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném zněla česká hymna.

Chci vrátit důstojnost, respekt a slušnost

Po složení slibu přednesl nový prezident inaugurační projev za přítomnosti zhruba 800 hostů.

Projev nového prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Slíbil jsem, že do vedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu. Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování našich činů i osobností se stal úspěch. Bez ohledu za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen. Často nám to bohužel zdůrazňovali i nejvyšší představitelé státu. Příležitost tak dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lži, manipulaci a zneužívání strachu. Já, ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázali, že i vy dáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překreslováním reality."

Petr Pavel chce brzy zveřejnit svůj plán konkrétních cílů na prvních sto dní ve funkci. Jak řekl, raději bude kritizován za příliš aktivní start. Pracovat chce hlavně v podhradí.

"Budu pokračovat v návštěvách regionů, abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc, abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit, a někdy oprávněně, že jim nikdo nenaslouchá. A spolu s odborníky, vládou a parlamentem budu hledat řešení."

Neztrácejme čas hledáním něčeho perfektního

Petr Pavel s manželkou Evou | Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Dotkl se také ekonomických problémů.

"Nekomplikujme jednoduché, vyrábějme překážky, neztrácejme čas s hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic."

V zahraniční politice může být Česko podle Pavla stmelujícím hráčem. Míní, že jednotný středoevropský hlas bude důležitý pro pomoc Ukrajině k vítězství.

Na Pražský hrad se vrátila prezidentská standarta. Petr Pavel ji rozvinul z balkonu při své promluvě k lidem na třetím hradním nádvoří a uvedl, že standarta bude součástí prohlídkového okruhu na Pražském hradě. Ten bych chtěl více otevřít. Poté položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Před inaugurací oběd se Zemanem

A co se dělo před inaugurací? Do Vladislavského sálu byl za policejního doprovodu převezen archivní výtisk Ústavy ČR. Text slibu byl vyhotovený kaligrafickým písmem. Pavel slib podepsal perem, které bylo vyrobeno speciálně u příležitosti inaugurace. Po jeho zvolení se také změnil web Pražského hradu.

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Ještě před inaugurací poobědvali Petr a Eva Pavlovi s dosavadní hlavou státu Milošem Zemanem a jeho chotí Ivanou. Zeman mu předal prezidentský klíč od Korunní komory, ve které jsou uchovávány mimo jiné korunovační klenoty.

Dopoledne projela Prahou na podporu prezidenta více než stovka motorkářů. Pavel je známý jako aktivní motorkář. Už dříve řekl, že jezdit na motocyklu plánuje i během svého prezidentství.

A co Pavla čeká?Už v pátek jmenuje ministra životního prostředí a v pondělí odjede na první zahraniční návštěvu, která povede tradičně na Slovensko.

Historici: Prezident bude jiný než jeho předchůdci

Nastupující prezident Petr Pavel bude hlavou státu odlišného formátu než jeho tři novodobí předchůdci. Jde o přirozenou výměnu generací, míní historici, které oslovila ČTK. Vyzdvihují sílu Pavlova mandátu díky přesvědčivému vítězství, ale varují před tím, že může časem vyprchat.

Jacques Rupnik | Foto: Adam Kebrt, Český rozhlas

"Havel nastolil koncept prezidentství, který svým způsobem navazoval na Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident filozof, král, který je nad stranickým děním a nemá svou stranu. Havel měl vliv, který přesahoval jeho pravomoci. Měl silnou legitimitu, kterou čerpal z listopadu 1989," míní historik a politolog Jacques Rupnik.

Klaus a Zeman byli oba "politici, zakladatelé a vůdci dvou hlavních stran a bývalí premiéři", popisuje shodné body Rupnik. Tuto politickou zkušenost Pavel nemá, ale v dnešní době války na Ukrajině bude mít možná generál Pavel vliv jiného typu, dodal historik.

Politology zaujal Pavlův apel na snahu nevzdávat se, ocenili nekonfliktnost

Politology zaujal v inauguračním projevu nového prezidenta Petra Pavla apel na snahu poučit se z neúspěchu, nemalomyslnět a zkoušet věci znovu. Stanislav Balík i Ladislav Mrklas také v komentářích pro ČTK ocenili, že Pavel si na rozdíl od svého předchůdce Miloše Zemana nevyřizoval účty.

Balík projev obsahově označil za zajímavý mix témat a poukázal na to, že Pavel příliš nezmiňoval vnitrostátní politiku. Podle Mrklase je to tak v pořádku, protože prezident by měl vnitrostátní politiku komentovat jen obecně a umírněně.