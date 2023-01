Pavel na Hrad! Češi zvolili nového prezidenta. Stal se jím generál ve výslužbě Petr Pavel.

Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS.cz

Petru Pavlovi je 61 let a narodil se v Plané u Mariánských Lázní. Pokračoval v rodinné tradici, a zamířil na vojenské školy. Výraznou roli v Pavlově kariéře sehrálo jeho působení v mírové misi UNPROFOR v někdejší Jugoslávii. V čele ani ne třicetičlenné skupiny dobrovolníků dostal do bezpečí 53 francouzských vojáků, kteří uvízli ve válečné zóně mezi srbskými a chorvatskými silami. Vojenskou kariéru ukončil po návratu z Bruselu.

Stejně jako jeho protikandidát Andrej Babiš má komunistickou minulost. Podal přihlášku do KSČ v posledním ročníku vysoké školy a členem se stal v roce 1985. "Bylo to rozhodnutí, na které s odstupem času a s tím, co vím dnes, rozhodně pyšný nejsem," řekl k tomu například v rozhovoru pro server Blesk.cz. Vstup do KSČ vnímal jako nezbytnou součást služby.

Petr Pavel | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Otevřel by diskuzi o euru

Jako o možném kandidátovi na českého prezidenta se o Pavlovi hovořilo už řadu let. Nejdřív kandidaturu odmítal, rozhodl se až teď. Kandidoval jako nezávislý, získal víc než 81 tisíc podpisů občanů.

Ilustrační foto: Hans Braxmeier, Pixabay, Pixabay License

V průběhu volební kampaně odpovídal na řadu otázek. Například by neměnil prezidentské pravomoci. Sestavením vlády by pověřil kandidáta, který má šanci získat alespoň 101 poslanců. Cílem je podle něj mít co nejdřív stabilní vládu.

V plošné amnestii nevidí smysl. Pokud jde o individuální milosti z humanitárních či výjimečných důvodů, když například dojde k justičnímu omylu, tak to vnímá jako opodstatněné, ale rozhodně ne jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy.

Souhlasí s tím, že Česko má být součástí NATO a Evropské unie. Souhlasí i s přijetím eura. Podle něj se z toho v Česku stalo politikum, aniž se lidem vysvětlily výhody a nevýhody.

Vyhrocená kampaň. Falešný e-mail o úmrtí Pavla

Petru Pavlovi se během kampaně podařilo zaplnit Staroměstské náměstí v Praze, což některé titulky srovnávaly s hokejovým Naganem.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Volbám předcházelo několik debat obou kandidátů. Vyjadřovali se k válce na Ukrajině, přístupu ke svobodě nebo mluvili o pomoci českým občanům.

Andrej Babiš označil Pavla za loutku současného kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS). „Pokud jsem provládním kandidátem, pan Babiš je kandidátem Hradu a proruského tábora v této zemi," opáčil na to Pavel.

Odmítl, že by strašil válkou. Řekl, že naopak celý svůj život se válkám snažil zabránit. Babiš Pavlovi vyčetl slova, že věčný mír je iluzí. Pavel však na nich s odkazem na dějiny lidstva i na konflikty v bývalé Jugoslávii nebo na Ukrajině trval. Oba uvedli, že v případě zvolení, se vydají na státní návštěvu do Kyjeva.

Foto: René Volfík, Koláž iROZHLAS

Kampaň byla poměrně vyhrocená. Ve čtvrtek se v e-mailových schránkách objevila zpráva, která oznamuje úmrtí kandidáta na prezidenta Petra Pavla na selhání srdce. Generál vzkázal, že stále žije a v kampani pokračuje. Dezinformace o smrti odsoudil i Andrej Babiš, který věří, že policie případ důkladně prověří.

Volby dokázaly rozhádat rodiny

Názory společnosti jsou polarizované a prezidentské volby dokázaly rozhádat rodiny. Show kolem voleb má podle politoložky Lenky Hrbkové jeden pozitivní výsledek, a to je obecné zvýšení zájmu o politiku, což celkově posiluje pozitivní vztah občanů k demokracii.

Eva Pavlová | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

A jaká bude první dáma? Evě Pavlové je 58 let a také sloužila v armádě. Je podplukovnicí v záloze. Se svým současným mužem se poznali v polovině 80. let na základně v Prostějově a vzali se v roce 2004.

V rozhovoru, který poskytla loni 20. prosince deníku Právo, uvedla, že kdyby se stala první dámou, tak by svého manžela doprovázela tam, kde by to bylo potřeba. Jako nutnost vidí mít svůj sekretariát s týmem spolupracovníků. Jako první dáma by se zaměřila zejména na téma rovnosti pohlaví a diskriminaci žen ve společnosti, na otázky rodiny a mezilidských vztahů a situaci samoživitelek. Společně se svým manželem jsou prarodiči čtyř vnoučat.

Generál ve výslužbě je známý svou vášní pro motocykly. Dokonce měl v Bruselu ochranku složenou ze stejných nadšenců a společně jezdili na vyjížďky. Rád také fotografuje.