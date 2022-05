Česko má zásoby vakcíny proti pravým neštovicím, může ochránit i před opičími

Česko má zásoby původní vakcíny proti pravým neštovicím. Ty by bylo možné využít v případě, že by se nákaza opičími neštovicemi rozšířila i do České republiky. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Proti pravým neštovicím se v Československu přestalo očkovat v roce 1980. Lidé, kteří tuto vakcínu ještě stihli, už ale podle Chlíbka nejsou chránění. Její účinky totiž nejsou celoživotní. Opičí neštovice se teď šíří hlavně v Evropě, nakažené hlásí třeba sousední Německo nebo Rakousko. V Česku se zatím podle Státního zdravotního ústavu nákaza nepotvrdila.